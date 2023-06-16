Украинским защитникам удалось уничтожить комплекс наблюдения "Муром", пять пушек и танк захватчиков.

В Херсонской области силы обороны нанесли два авиудара по скоплению врага. Как сообщает Оперативное командование "Юг", вчера украинская авиация нанесла два удара по живой силе и огневым средствам противника в Каховском районе.

В результате, уничтожен танк Т-72/62 и три крупнокалиберных пушки "Гиацинт", гаубицу "Мста-Б", пушку-гаубицу "Д-20" и три единицы авто-бронетехники.

Кроме того, украинским защитникам удалось стереть с лица земли полевой пункт боепоставки вблизи населенного пункта Алешки и "глаза" врага - дорогостоящий комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П".

Также в Херсонской области ликвидировано 19 российских военных.

В то же время, ночью произошла дроновая атака с направления Черного моря - оба "Shahed-136" удалось уничтожить над Николаевской областью. Также в Снигиревской общине Николаевской области уничтожен разведывательный БпЛА противника.

Какое оружие уничтожили силы обороны

Крупнокалиберная пушка "Гиацинт" предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника, находящихся на марше, в местах скопления и опорных пунктах. Пушка пригодна к использованию в разнообразных погодно-климатических условиях.

"Мста-Б" - буксируемая российская/советская гаубица, предназначенная для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и танков полевых фортификационных и других оборонительных сооружений, подавления живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Д-20" -советская 152-мм пушка-гаубица, буксируемая с ручной зарядкой.

Все это оружие российская армия активно использует при обстрелах населения Украины.

Напомним, комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром"позволяет врагу за определенное количество километров разглядеть человека и автомобиль даже в темноте.

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