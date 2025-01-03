Россияне продолжают террор гражданского населения Украины - дроновые атаки не прекращаются ни днем, ни ночью. На текущей неделе, в новогоднюю ночь, Россия целенаправленно ударила "шахедами" по центру Киева. В результате погибло два человека.

В течение всего 2024 года РФ наращивала производство БПЛА, и в 2025-м дальше его будет увеличивать. Такие действия в частности направлены на то, чтобы частично заменить баллистические ракеты, которые Россия использует против Украины. Ведь дроны - значительно дешевле.

Кроме того, россияне постоянно модернизируют БПЛА. Во-первых, меняют и улучшают их боевые части. Уже сейчас известно о нескольких - термобарическая, осколочная, фугасная... Причем речь идет как об иранском, так и непосредственно российском производстве.

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Во-вторых, россияне стараются сделать эти дроны максимально эффективными. Главная цель, чтобы они были полуавтономными, то есть, чтобы не зависели от GPS и каких-то других внешних моментов.

Дело в том, что БПЛА, которые Россия использует против Украины, довольно успешно подавляются нашими системами РЭБ. Поэтому враг пытается придумать, как научить "шахеды"/"герани" лучше обходить нашу систему ПВО.

К примеру, используют дроны-наводчики, у которых вместо боевой части - система управления.

Также россияне используют элементы искусственного интеллекта, чтобы увеличить шансы БПЛА на поражение целей. Ведь что делает "шахед", он имеет определенные координаты цели, на которую выходит, и, если его не сбивают, поражает ее. Сейчас многие бойцы мобильных огневых групп рассказывают, что как только по этим модернизированным россиянами дронам начинается стрельба, "шахэды" начинают маневрировать. Раньше этого не было.

Конечно, в 2025 году не стоит ожидать полного перехода российских ударных дронов на искусственный интеллект, потому что Китай ограничивает экспорт соответствующих чипов. Но, хотя для китайских компаний это непростая история, они все равно их экспортируют...

Что нам делать в связи с увеличением производства Россией ударных дронов и частичным использованием в их работе искусственного интеллекта?

Во-первых, улучшать технические возможности наших мобильных огневых групп. К примеру, сейчас есть ограничения по тепловизорам, ведь они не видят больше, чем на 1200 м. Те "теплаки", которые видят выше, очень дорогие и не на всех мобильных огневых группах они есть.

Во-вторых, важно масштабирование, другого варианта нет. Речь о том, что вместо условной тысячи мобильных огневых групп, нужно 2-3 тысячи, чтобы они закрыли больше направлений. Тогда вероятность того, что российские дроны будут долетать до центра Киева, будет значительно меньше.

И, в-третьих, расширять арсенал антишахедных дронов. Да, у нас есть БПЛА, которые уже сбивают российские разведчики "Зала" и "Орлан". Но по скоростным антишахедным пока имеем только опытные образцы. Хотя есть надежда, что в этом году уже будут представлены такие дроны, которые смогут захватывать вражеские цели и поражать их. В случае серийного производства, будем сбивать больше "шахедов".

Михаил Жирохов, военный эксперт, историк