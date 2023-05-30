За ночь к ликвидации последствий российских ударов привлекали 152 спасателей в столице.

Россия прибегла к 18 массированной атаке за май на Киев. В результате удара этой ночью зафиксировано попадание обломков в многоквартирный дом в Голосеевском районе, есть жертва.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Крук в своем Facebook опубликовал фотографии последствий российской атаки на столицу в ночь на 30 мая.

"Спасатели держат свой фронт. Только за ночь к ликвидации последствий были привлечены 152 человека и более 30 единиц техники", - написал он.

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Крук поблагодарил всех столичных спасателей, которые быстро, оперативно и самоотверженно спасают людей во время атак РФ. Он назвал их "героями без оружия".

Атака России на Киев 30 мая 2023

В ночь на 30 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога, она длилась почти 3 часа. Городские власти сообщили, что в результате падения обломков есть жертва в Голосеевском районе и разрушения в разных районах столицы.

Россия совершила новую атаку "Шахедами" иранского производства, украинская противовоздушная оборона уничтожила 29 из 31 запущенного врагом БпЛА.

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