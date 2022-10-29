Обозреватель рассказал о пораженных фрегате "Адмирал Макаров" и тральщике "Аквамарин-М" – "Иван Голубец".

Стало известно, какие именно российские корабли Черноморского флота были поражены 29 октября во временно оккупированном Севастополе.

О нескольких из них подробно рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, можно определенно говорить о серьезных повреждениях фрегата проекта 11356Р "Адмирал Макаров" и морского тральщика проекта 266М, шифр "Аквамарин-М" – "Иван Голубец".

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Коваленко отметил, что "Адмирал Макаров" – носитель 8 крылатых ракет "Калибр": "Не единожды обстреливал территорию Украины данным вооружением".

А тральщик "Аквамарин-М" – "Иван Голубец". принимал непосредственное участие в минировании исключительной экономической зоны Украины, тем самым блокируя судоходство, отметил эксперт:

"В любом случае, в результате сегодняшнего инцидента был повреждён не просто морской тральщик, а полноценный военный преступник, несущий полную ответственность за продовольственный кризис, как и прочие корабли Черноморской флотилии РФ".

Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р

Как отметил Коваленко, в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину, были прекращены поставки ряда комплектующих российским кораблестроителям. Одним из таковых была газотурбинная корабельная установка М7Н2.

"Фактически, Украина своими санкциями сделала невозможным дальнейшую реализацию перспективного проекта 11356 для ВМФ РФ, а сейчас мы и вовсе можем наблюдать, как этот проект множится на ноль, действиями неких неопознанных надводных объектов! Ведь в составе ВМФ РФ таких фрегатов всего три и строить новые они не могут. Хотя, ошибка, не три, а теперь уже два. Ведь пока фрегат на ремонте, он не в составе. А сколько продлится ремонт и подлежит ли он ему вообще – это еще более интересный вопрос, ответ на который мы тоже очень скоро узнаем", – рассказал эксперт.

Морской тральщик "Аквамарин-М" – "Иван Голубец" проекта 266М

По информации обозревателя, этот корабль был введен в состав флота в 1973 году. В составе же Черноморской флотилии РФ таких кораблей всего четіре, и строить подобные им они не могут.

"Повреждения, полученные "Иваном Голубцом" от некоего неопознанного надводного средства, еще будут уточнятся. Но тот факт, что он требует ремонта, – неоспорим", – добавил Коваленко.

Атака на российские корабли в Севастополе 29 октября

Утром 29 октября стало известно о взрывах в Севастополе. Сообщалось о повреждениях нескольких кораблей Черноморского фдола РФ.

Позже появилась информация, что в Севастополе взорвали российские корабли: четыре военных корабля, в том числе фрегат и десантный корабль.

Кроме того, былы опубликованы эксклюзивные кадры атаки надводных беспилотников на российские корабли в Севастополе.