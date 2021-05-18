Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего боевика «ДНР» в одном из подразделений Вооруженных сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил.
Читайте такжеБоевики за сутки 15 раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеКак сообщает пресс-центр СБУ, мужчина в 2014 году в составе незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области.
Он осуществлял незаконный осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств.
Вскоре злоумышленник покинул «службу» у боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию.
Мужчина нес службу в одной из частей в Донецкой области.
В ходе проведения обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители нашли и изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийскую символику.
В рамках производства по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления.
Продолжается досудебное следствие.
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