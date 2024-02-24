Игнат отметил, что уничтожение самолета - это "мощная спецоперация" Сил обороны Украины.

Российский самолет А-50, который вчера был сбит, прошел модернизацию. Ликвидация этого борта - это "мощная спецоперация" Сил обороны Украины.

"Те успехи, которые сегодня есть, эта дальняя рука, как говорится, возможность доставать врага там, где он этого абсолютно не ждет, говорит о том, что противник меньше будет иметь возможностей на этом направлении, потеряв еще один А-50, который был модернизирован", - сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он добавил, что А-50 это, по сути, воздушный радар, который летает, что позволяет ему следить за ситуацией на территории Украины, сканировать, проводить радиолокационную разведку, видеть все воздушные цели в радиусе 600 км от его расположения, а также обнаруживать украинские системы РЭБ.

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По его словам, та ценная информация, которую собирает А-50, передается в реальном режиме времени на воздушный пункт управления самолета Ил-22 и на наземные командные пункты врага для нанесения ударов по территории Украины.

"Поэтому, безусловно, А-50 это очень ценная цель для нас", - подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Отвечая на вопрос сколько еще таких самолетов А-50 осталось в России, Игнат отметил, что более точные данные есть в украинской разведке. Он напомнил, что ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил о восьми самолетах.

"Из них там не все рабочие, не все модернизированные. Поэтому там на пальцах одной руки их было в прошедшем времени", - добавил Игнат.

Он также отметил, что чем больше появляется у Украины инструментов для уничтожения вражеских целей, тем больше есть возможностей отгонять оккупанта от наших границ. При этом напомнил, что за последнее время, когда происходили сильные вражеские обстрелы с воздуха на Авдеевском направлении, российские оккупанты понесли большие потери – уничтожены самолеты истребители, бомбардировщики, наносящие удары ежедневно управляемыми авиабомбами.

"Нам нужно побольше таких инструментов, чтобы врага отогнать подальше", - подчеркнул он.

Сбивание самолета А-50 23 февраля - главные новости

Вечером 23 февраля силы обороны Украины сделали "подарок" в день их "защитника отечества" российским оккупантам, уничтожив российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. в Краснодарском крае РФ нашли останки 10 погибших членов экипажа.

Ранее сообщалось, что самолет, вероятно, сбили ракетным комплексом Patriot, а наводил его на цель "мобильный малогабаритный широкополосный радар разведчик, который развернут на небольшом БПЛА и может проводить полет в глубоком тылу".

В то же время в России пытается продвигать уже ранее "заезженную" версию, что это была потеря из-за "дружественного огня", то есть, мол сами себя россияне сбили.

Известно, что в январе был уничтожен также самолет А-50. 14 января в зоне акватории Азовского моря украинские военные уничтожили российский самолет А-50. На следующий день это подтвердило украинское военное командование. Также сообщалось об ударе по борту Ил-22.

И тогда российская пропаганда распространяла фейковую версию, что сбитие А-50 и Ил-22, якобы стало ошибкой российской противовоздушной обороны, то есть опять же сами себя сбили. Аналитики американского Института изучения войны предполагали, что таким образом оккупанты хотят заверить своих пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны.

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