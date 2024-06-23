По словам президента, первый Саммит мира показал, что восстановить все аспекты безопасности и настоящий мир возможно.

За неделю к коммюнике Саммита мира присоединились еще шесть стран. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Киев работает над тем, чтобы новых подписей под документом стало больше.

"Для нас важно, чтобы каждая часть мира, каждая страна и каждый лидер, которые уважают международное право, могли проявить себя в приближении мира и восстановлении полной действенности целей и принципов Устава ООН", - отметил глава государства. Видео дня

Он добавил, что первый Саммит мира показал, что восстановить все аспекты безопасности и настоящий мир возможно.

"Но для этого нужно единство мира. Работаем ради такого единства. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул Зеленский.

Саммит мира - последние новости

Накануне под решением Саммита подписались еще две страны - Барбадос и Маршалловы Острова. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил два государства за поддержку документа и отметил, что "мы видим рост глобальной поддержки Формулы мира, то есть поддержки Устава ООН, который мы хотим вернуть в полную силу".

Также УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему некоторые страны "отозвали" свои подписи под общим коммюнике саммита мира в Швейцарии. По его словам, швейцарские коллеги включили в первый список подписантов некоторые страны, которые на тот момент еще не подтвердили окончательно свое присоединение, при этом "документ правился до последнего момента".

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