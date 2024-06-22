Владимир Зеленский поблагодарил Барбадос и Маршалловы Острова за присоединение к финальному коммюнике.

К окончательному коммюнике по результатам первого Саммита мира, который состоялся на прошлой неделе в Швейцарии, присоединились Барбадос и Маршалловы Острова. Об этом в соцсети Х сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил два государства за поддержку документа и отметил, что "мы видим рост глобальной поддержки Формулы мира, то есть поддержки Устава ООН, который мы хотим вернуть в полную силу".

"На этом пути каждый голос одинаково важен и значим. Мы ценим наших партнеров из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех наций мира. Каждый может внести свой вклад", - написал Зеленский. Видео дня

Он также отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества с островными странами "над вопросами, которые являются очень важными для всех нас, такими как экологическая и продовольственная безопасность".

"Это уже пятый и шестой новые подписи под коммюнике с момента инаугурационного Саммита мира. Мы продолжаем работать над тем, чтобы их количество росло", - резюмировал глава государства.

Саммит мира - последние новости

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему некоторые страны "отозвали" свои подписи под общим коммюнике саммита мира в Швейцарии. По его словам, швейцарские коллеги включили в первый список подписантов некоторые страны, которые на тот момент еще не подтвердили окончательно свое присоединение, при этом "документ правился до последнего момента".

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