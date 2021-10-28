Представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш подчеркнул, что ВСУ были вынуждены применить беспилотник, так как в результате эскалации на Донбассе за последние дни погибли двое украинских военнослужащих.

На заседании Трехсторонней контактной группы, которое прошло в среду, 27 октября, представителей России больше всего интересовал вопрос применения Украиной турецкого беспилотника Bayraktar.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.

"Конечно, представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА "Байрактар". Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно баражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА на Донбассе нет", - поделился он.

Гармаш подчеркнул, что Вооруженные силы Украины были вынуждены применить беспилотник, так как в результате эскалации на Донбассе за последние дни погибли двое украинских военнослужащих.

"Чтоб охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв, мы применили "Байрактар", который с хирургической точностью подавил огневую точку противника. Непонятно, почему это вызвало такую истеричную реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова у них "достаточно сил и средств, чтоб с Байрактарами управиться". Видимо, эти "силы и средства" еще не довезли из московского военторга", - написал представитель Донецка в украинской делегации.

Читайте такжеУкраина впервые применила турецкий Bayraktar в бою (видео)

Беспилотник Bayraktar TB2 - справка УНИАН

Дрон Bayraktar TB2 известен тем, что обладает большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе в течении целых суток и 34 минут. Беспилотник создан для наблюдения за территорией с воздуха. Он может быстро выявлять цель.

Турецкий беспилотник получил четыре ракеты, среди которых управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Летательный аппарат отличается современным программным обеспечением и системой управления. Дрон оснащен несколькими камерами и системой наблюдения.

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

ВСУ сообщала, что турецкие ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.

В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В "Укроборонпроме" назвали главные преимущества дронов и отметили, что они точно бьют по террористам.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

Автор: Денис Прядко