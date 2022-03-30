Оккупанты не пропустили эвакуационную колонну из Энергодара в Запорожье.
Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"У нас неутешительные новости относительно эвакуационной колонны из Энергодара, которая отправилась сегодня на Запорожье по объявленному зеленому коридору. Ситуация, к сожалению, полностью аналогична вчерашней. Успешно проехав Днепрорудный, затем колонна легковых автомобилей так и не смогла пройти Васильевку. Дальше людей не пропустили. После долгих часов переговоров, надежд и ожидания колонна все же возвращается обратно", - написал Орлов.
Он отметил, что в колонне ехали мирные граждане, среди которых много детей.
Эвакуация из Энергодара:
29 марта 2022 года оккупанты не пропустили эвакуационную колонну из Энергодара.
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