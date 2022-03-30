Колонну остановили оккупанты по дороге, после долгих часов переговоров энергодаровцы возвращаются обратно.

Оккупанты не пропустили эвакуационную колонну из Энергодара в Запорожье.

Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"У нас неутешительные новости относительно эвакуационной колонны из Энергодара, которая отправилась сегодня на Запорожье по объявленному зеленому коридору. Ситуация, к сожалению, полностью аналогична вчерашней. Успешно проехав Днепрорудный, затем колонна легковых автомобилей так и не смогла пройти Васильевку. Дальше людей не пропустили. После долгих часов переговоров, надежд и ожидания колонна все же возвращается обратно", - написал Орлов.

Он отметил, что в колонне ехали мирные граждане, среди которых много детей.

Эвакуация из Энергодара:

29 марта 2022 года оккупанты не пропустили эвакуационную колонну из Энергодара.

Война против Украины: