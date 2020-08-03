В Минобороны отреагировали на угрозы России о поставках оружия на Донбасс

В ведомстве напомнили, что Россия уже седьмой год ведет войну против Украины.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на заявления отдельных российских политиков о возможности поставки оружия на оккупированный Донбасс.

Об этом говорится в официальном заявлении оборонного ведомства.

Там напомнили, что несмотря на политические заявления, РФ седьмой год подряд ведет войну против Украины.

"Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков - 480 единиц; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450", - заявили в МОУ.

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Также подчеркивается, что все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины, а российское вооружение было завезено через неподконтрольный участок границы.

"С начала агрессии указанное вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВС Украины и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса. Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства ", - говорится в сообщении.

Украина, отмечают в Минобороны, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. "И нынешняя ситуация - не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", - добавляют в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $ 300 млн в год на военную помощь Украине.

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