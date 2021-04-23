Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением наемников «Союза Добровольцев Донбасса».

Российско-оккупационные войска планируют на Донбассе ряд провокаций на Пасху с использованием вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операций Объединенных сил со ссылкой на разведку.

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"По информации, которая стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, 25 апреля этого года запланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа «пиксель», которая используется подразделениями Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением наемников «Союза Добровольцев Донбасса», которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и причинения потерь подразделениям этой же бригады.

"При этом не исключаются потери также среди гражданского населения. Кроме того, вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым запланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан. Указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В свою очередь, командование Объединенных сил уверяет, что полностью соблюдает Минские договоренности. Вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель гражданского населения и военнослужащих Вооруженных сил Украины возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск.

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Автор: Леся Лещенко