По данным разведки, общее количество личного состава достигнет 110 тысяч военных.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

По его словам, на начало марта неподалёку от государственной границы Украины были развернуты группировки вооруженных сил России в составе двух общевойсковых армий, двух армий ВВС и противовоздушной обороны, а также черноморского флота.

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Он добавил, что в готовности к применению были 28 батальонно-тактических групп. Среди них на Орловско-Воронежском операционном направлении 10 батальонов, на Донском – 12, на Крымском - 6. Общая численность развернутой группировки составила 89 тысяч человек.

Буданов продолжил, что с 18 марта наблюдается перемещение войск с западного, южного и центрального военных округов, а также с северного флота Военно-морского флота РФ. Основными районами сосредоточения стали: полигоны «Опук» и «Ангарский» во временно оккупированном Крыму, полигон вблизи Клинцев Брянской области и полигон «Погоново» в Воронежской области.

По словам Буданова, на сегодняшний день в указанные районы переброшены дополнительно 19 батарей, 1 ротная тактическая группа, 10 тактических групп артиллерии и два отряда спецназчения.

На полигоны «Опук» и «Погоново» перемещены тактическая группа 12-й ракетной бригады (6 единиц оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М») и тактическая группа 119-й ракетной бригады (4 пусковых установки ОТРК «Искандер- М»).

Кроме того, по данным украинской разведки, на полигон «Погоново» ожидается прибытие еще одной такой тактической группы с четырьмя ОТРК «Искандер-М».

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В общей сложности, добавил Буданов, сегодня в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины развернуто 47 батальонно-тактических групп противника. Он уточнил, что на Орловско-Воронежском направлении - 15 на Донском - 12 и на Крымском - 20.

«До конца апреля ожидается увеличение группировки еще на 9 батальонно-тактических групп. А их общее количество составит 56. Мы ожидаем окончания развертывания полного состава на 20 апреля», - сказал Буданов и добавил, что общее количество личного состава достигнет 110 тысяч военных.

Также, сообщил он, на третью декаду апреля РФ создала три оперативных группировки: одну на северо-восточной границе Украины, вторую - с востока и третью - по территории оккупированного Крыма.

По словам Буданова, общая численность военной авиации, развернутой вблизи украинских границ - 330 самолетов тактической авиации и 240 вертолетов.

Кроме того, в разведке не исключают привлечения самолетов дальней авиации.

Кроме того, Россия для поддержки авиации привлекла корабли и подводные лодки Черноморско-Балтийского и Северного флота, а также Каспийской флотилии.

Также, сообщил Буданов, с начала марта активизировалась российская разведка на территории Украины.

В целом, считает он, нынешняя ситуация напоминает события июля 2014 года - начала российской агрессии.

По словам начальника ГУР, учения, которыми власти РФ объясняют сосредоточения войск на украинских границах, в действительности, является «элементом оперативной маскировки развертывания войск», и истинной целью «является проверка готовности войск к оперативному применению, в случае принятия Кремлем соответствующего политического решения».

Также, добавил Буданов, ситуация на линии разграничения остается сложной: части первого и второго корпусов российских оккупационных войск увеличивают количество обстрелов украинских позиций, в результате чего значительно выросли потери среди украинских военных.

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Кроме того, отметил он, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей впервые проводится призыв молодежи на срочную военную службу сроком на 6 месяцев и происходит активизация выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий (по состоянию на апрель в общей сложности выдано 450 тысяч документов).

«В целом анализ безопасности среды вокруг Украины свидетельствует о росте уровня угрозы применения военной силы со стороны России с целью сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы», - резюмировал Буданов.

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Автор: Дмитрий Хилюк