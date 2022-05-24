На территории завода обустроены несколько бомбоубежищ.

Российские войска обстреляли завод по производству аммиака "Азот" в Северодонецке. В результате атаки оккупантов погибли четыре гражданских.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

"Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где, об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. Как следствие, погибли четыре человека", - отметил Гайдай.

Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в Гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

В то же время в рашистских пабликах в обстреле химзавода традиционно обвинили Вооруженные Силы Украины.

Как сообщал УНИАН, об обстрелах "Азота" информировали 21 мая. В итоге произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на производственные цеха рядом.

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По состоянию на 24 мая российские войска продолжают наступление на Донбассе, сосредоточившись на окружении Лисичанска и Северодонецка, чтобы выйти на админграницу Луганской области.

В то же время агрессор стянул дивизион "Искандеров" к белорусскому направлению.

По прогнозу экспертов и военных, оккупанты готовят большое наступление на юге; с этой целью усиливают группировку войск для атак на Запорожском направлении.

Кроме того, россияне обустраивают позиции и на захваченном острове Змеиный. В Черном море продолжается маневрирование кораблей ЧФ РФ.

За прошедшие сутки в Украине были ликвидированы еще 150 российских оккупантов и девять танков. Теперь общее количество уничтоженных в украинском государстве врагов составляет около 29 350 человек.

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