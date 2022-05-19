Информационная безопасность – важная составляющая победы Украины, отмечают в ОВА.

Российские оккупанты распространяют фейки о размещении в Одессе Вооруженных сил Украины для выявления их реальной дислокации.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что информационная безопасность – важная составляющая победы Украины и призвал не реагировать на фейки, которые активно начали распространять "силы информационно-психологических операций" Российской Федерации.

"Снова в центре внимания – Одесса и регион. Много фейков касаются размещения ВСУ. Они забрасываются для того, чтобы пользователи социальных сетей потом при обсуждении могли указывать конкретные адреса, где находятся наши подразделения, которые принадлежат к Силам обороны и выполняют боевые задачи", - сказал Братчук.

Он напомнил, что накануне якобы было "заминировано" несколько административных зданий и один из парков Одессы. По его данным, такие сообщения о минировании поступают, как правило, из РФ и временно оккупированных украинских территорий. Таким образом, враг пытается оказывать психологическое давление на каждого из нас, чтобы создать панику и посеять страх.

Братчук также добавил, что российский флот продолжает блокировать порты Одесского региона и угрожает ракетными ударами. Кроме того, остается высокой вероятность обстрелов стратегической авиацией противника и с территории Крыма.

В Одесской области продолжается контрдиверсионная работа, соответствующие мероприятия проводятся на границе с непризнанным Приднестровьем, подчеркнул спикер ОВА.

Война в Украине:

18 мая в соцсетях оккупанты распространили "новость" о том, что на территории Одесской киностудии размещено тяжелое вооружение и установку ПВО ВСУ. Руководство киностудии это опровергло. Также в полицию поступило анонимное сообщение о якобы минировании админзданий и парка.

Вас также могут заинтересовать новости:

"Заходим с фланга": Арестович остроумно потроллил хейтеров (видео)

Зеленский отметил государственными наградами еще 197 военнослужащих ВСУ

Оккупанты вывезли в Беларусь раненого мальчика из Черниговщины: ребенка удалось спасти