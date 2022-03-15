Речь идет о Польше и Румынии.

Беспилотники оккупантов залетают в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Радиолокационными средствами Воздушных сил зафиксирован факт пересечения государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа "Форпост". Беспилотник оккупантов сперва кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетного обстрела на Львовщине, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашей ПВО. Остатки ищут", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ВСУ, есть информация о падении в соседней Румынии БпЛА типа "Орлан-10", который есть на вооружении вооруженных сил России.

"Как видим, оккупанты продолжают проводить свои провокационные действия, не стесняясь, залетают в воздушное пространство стран-членов НАТО!"- отмечается в сообщении.

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