Продолжаются восьмые сутки противостояния российскому военному вторжению.

Яростное сопротивление украинцев и ВСУ постепенно изменили наступательный характер российских оккупантов. Поэтому учащаются случаи, когда солдаты и офицеры РФ сдаются в плен и отказываются продолжать наступление. И делают это целыми организованными группами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в районе Николаева ВСУ обезвредили российский десант, который пытался высадиться. Часть оккупантов сразу сдалась в плен. Российский десантник в разговоре с матерью рассказал ей, где он воевал на самом деле. И заодно просил, чтобы Солдатские матери выходили на протесты с требованиями забрать российские войска из Украины.

Впоследствии вблизи Николаева добровольно сдались в плен еще шесть российских танкистов.

В СБУ напоминают, что для родственников российских оккупантов в Украине с недавних пор функционирует Объединенный центр. К нему могут обращаться матери российских солдат, которые хотят забрать из плена своих сыновей.

Продолжаются восьмые сутки противостояния российскому военному вторжению. Оккупационные войска этой ночью вновь прибегли к тактике обстрелов жилых кварталов крупных городов.

В Черном море группы вражеского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков. В акватории наблюдается движение десантного отряда из четырех больших десантных кораблей и трех ракетных катеров в направлении Одессы.

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