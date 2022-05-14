Под угрозой уничтожения оказался растительный мир, в частности, крупнейшее в Европе поле диких краснокнижных орхидей.

Российские оккупанты уничтожают Кинбурнскую косу.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Пожары именно на Кинбурнской косе продолжаются более недели. Огонь охватил почти 4 тысячи гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей", - отметила она.

По словам Денисовой, под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир, в частности, самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей (его площадь составляет более 60 гектаров), многолетние деревья, розовые озера, животные.

Омбудсмен отметила, что на территории Кинбурнской косы остаются люди, которым нужна помощь, но выезд на материк контролируют российские оккупанты. Они не пропускают лесную охрану к очагам возгораний. По ее словам, также не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь, почти нет доставки продуктов для местных жителей.

"Ситуация в уникальной заповедной зоне приближается к катастрофической. Последствия лесных пожаров очень опасны для жизни людей и чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, ведь огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить", - подчеркнула она.

Кинбурнская коса — песчаная коса, расположенная в Очаковском районе Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области бушуют пожары, которые не дают тушить оккупанты.

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