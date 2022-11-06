Кроме этого, российские террористы заминировали в Бериславе водонапорные скважины.

Во временно оккупированном Бериславе Херсонской области российские войска взорвали высоковольтные линии электропередачи: разрушено около полутора километров опор и линий.

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram, из-за терактов РФ в Бериславском районе ряд населенных пунктов Херсонской области остались без электроснабжения.

"Город остался без электропитания, ведь повреждения достаточно масштабные. Оперативно починить поломки невозможно - не хватает специалистов, оборудования, да и российские захватчики не дадут это сделать. Вероятно, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города", - написал Янушевич.

Видео дня

Он сообщил, что, кроме этого, российские террористы заминировали в Бериславе и водонапорные скважины. Всего в городе их 14, но сколько из них заминировано – информация уточняется.

"Также стало известно, что оккупанты взорвали и высоковольтные линии, которые идут на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением", - отметил глава ОВА.

Янушевич подчеркнул, что такие действия российской армии – это целенаправленный террор против мирного населения Херсонской области. Ощущая неизбежность своего поражения, россияне уничтожают все, чтобы наши люди были вынуждены выживать в нечеловеческих условиях.

Война - новости: ситуация в Херсонской области

Хотя продвижение украинских сил на юге и востоке замедлилось, это не мешает защитникам бить по логистике оккупантов в глубоком тылу.

В Херсонской области продолжается депортация местного населения с правого берега и 15 км "зоны" левобережья Херсона, а также "эвакуация" оккупационных властей в другие подконтрольные России районы.

Эксперты разошлись во мнениях, готов ли враг биться до последнего солдата за Херсон, либо смирился с потерей еще одного города. Генштаб ВСУ считает, что сообщения о якобы "панике" российских войск в Херсонской области преувеличены - таким образом, противник хотел запутать украинское командование.

Вместе с тем западные аналитики считают, что Россия еще сама не до конца определилась с судьбой захваченной части юга. По мнению украинской разведки, во время отступления РФ может пойти на любого рода провокации - вплоть до подрыва Каховской дамбы либо Запорожской АЭС, намереваясь уничтожить гражданскую инфраструктуру.

Вас также могут заинтересовать новости: