Им нужен выигрыш для России.

Россияне готовятся к решающей битве за Донбасс и хотят одержать хоть какую-то победу к 24 апреля.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

"Они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены по времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, выигрыш России в этой спецоперации. Они спешат к Пасхе", - сказал Буданов.

Он добавил, что несмотря на "тактические победы", когда села переходя из рук в руки по нескольку раз в день, у оккупантов ничего не получится, "никуда они не успеют" и Украина устоит.

Ранее сообщалось, что оккупантам не удается начать агрессивное наступление на Донбассе, поскольку их сдерживают ВСУ.

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