В Министерстве обороны РФ заявили о попытке Украины инсценировать ядерное заражение.

В Министерстве обороны РФ сделали новое заявление по поводу провокации со стороны "киевского режима", связанной с инсценировкой локального заражения радиацией одного из районов на территории Украины.

Там заявили, что Украина якобы собирается обвинить в этом Москву накануне 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН. Минобороны РФ отмечает, что для этого Киев сговорился с одним из европейских государств.

"Для реализации данной провокации с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов", - говорится в заявлении.

Также там предупредили, что в результате провокации Украина намерена обвинить Вооруженные сил РФ в утечке радиационно опасных веществ, а следовательно, предъявить России нарушение обязательств Конвенции о ядерной безопасности.

Ядерные провокации России

Отметим, что днями ранее в Минобороны РФ также заявляли о планах Киева якобы ложно обвинить Россию в радиоактивном заражении своих территорий в период пребывания российских военных на Чернобыльской АЭС.

Сегодня в ведомстве отметились очередным "ядерным шантажом", связанным с предстоящей поездкой лидера США Джо Байдена в Польшу.

По данным ГУР МО, в России организовали показательную проверку своей системы централизованного боевого управления "Монолит" и привели в высшую степень боевой готовности свою систему Стратегических ядерных сил.

Также на этой неделе впервые с момента распада СССР корабли Северного флота России вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту.

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