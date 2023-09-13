Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

В ночь на 13 сентября российские захватчики выпустили по территории Украины несколько групп беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В 22:06 они предупредили о возможных пусках ударных беспилотников типа "Shahed" и призвали людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае объявления.

Уже в 00:39 военные зафиксировали несколько групп ударных дронов, предположительно "Shahed", следующих из Черного моря в сторону южных районов Одесской области.

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В 00:50 жителей Измаильского района призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Группы ударных БпЛА движутся вдоль границы с Румынией!"- отметили в воздушных силах.

Кроме того, сейчас тревога объявлена в Запорожской области, там от 22:49 также существует угроза ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Обновлено в 01:15: В направлении Рени двигаются ударные БпЛА, курс может изменяться. Также фиксируют движение еще нескольких групп дронов из Черного моря в направлении южных районов Одесской области.

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