Шмыгаль подчеркнул, что Украине нужен голос США в отстаивании полного эмбарго на ключевые российские товары: нефть, газ, металлы, полезные ископаемые.

Действия России демонстрируют, что агрессор стремится убить как можно больше мирного населения, нанести максимальный ущерб инфраструктуре и создать гуманитарный кризис на нашей территории.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с членами Конгресса Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба правительства.

"Чтобы положить конец войне, геноциду и страданиям украинцев, нам нужна дальнейшая поддержка США, прежде всего с большей военной помощью и усилением санкционного давления", - сказал Шмигаль.

Он также поблагодарил США за очередной недавно введенный пакет санкций против РФ. В то же время он подчеркнул, что цена, которую Россия платит за войну, недостаточно высока.

"Мы просим принять срочные меры и ввести полную блокировку всех российских банков и финансовых учреждений, включая "Газпромбанк", "Банк Москвы" и "Россельхозбанк". Мы призываем вас признать Россию государством-спонсором терроризма, ввести санкции против активов российского правительства и российских государственных предприятий в США, заблокировать доступ российским судам и морским компаниям до всех морских портов США", — отметил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что Украине нужен голос США в отстаивании полного эмбарго на ключевые российские товары: нефть, газ, металлы, полезные ископаемые.

"Ваши действия сегодня имеют решающее значение для прекращения войны России против Украины. Чем быстрее вы будете действовать, тем больше жизней невинных мирных жителей будет спасено. Вам по силам это сделать", — подчеркнул премьер-министр.

Ранее в "Азове" сообщили, что Россия применила химическое оружие в Мариуполе.

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