Впервые такое решение Росавиация приняла перед полномасштабным вторжением РФ в Украину.

В аэропортах в граничащих с Украиной областях России продлен режим ограничения полетов.

Об этом сообщили сообщили в Росавиации.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября 2022 года", — говорится в сообщении.

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Ограничены полеты из и в аэропорты российских городов – Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты. Также самолеты не летают в Симферополь в оккупированном Крыму.

Запрет на полеты в России: что стоит знать

Впервые решение ограничить полеты Росавиация приняла перед полномасштабным вторжением в Украину. Полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены с 03:45 часов 24 февраля 2022 года по московскому времени.

Росавиация неоднократно продлевала запрет на полеты вдоль границы с Украиной и он действует до сих пор.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.

С территории некоторых регионов, где введено ограничение, россияне обстреливают города Украины и запускають самолеты.

В частности, 31 октября из района Волгодонска Ростовской области и с севера Каспийского моря Россия с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 запустили более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555, и 44 из них ликвидировали.

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