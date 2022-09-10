Сейчас россияне пытаются бросить все силы, чтобы остановить контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины.

Российская Федерация пока не имеет резервов для возобновление наступления на Киев с территории Беларуси.

Об этом заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире телеканала "Эспрессо".

"Относительно возвращения под Киев, то сейчас нет индикаций, что это возможно, потому что на территории Беларуси вообще нет большого группировки именно российской армии, без этого наступать оттуда фактически невозможно. Белорусская армия в наступательном плане практически небоеспособна, она могла бы быть теоретически вспомогательным эшелоном при российской группировке вторжения. Теоретически они могут начать переброску сил в Беларусь и формировать там ударные группировки, но опять же, откуда взять достаточно личного состава, если у них сейчас проблема даже с тем, что они уже захватили", - объяснил Гендельман.

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По словам эксперта, сейчас российские оккупанты пытаются бросить все силы, чтобы остановить контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины

"Все упирается в ресурс, у них сейчас такой большой и растянутый фронт, у них не так много ресурсов, чтобы создавать какие-то ударные "кулаки", проводить какие-то крупные наступления. Сейчас мы видим, что ближайшая их задача – срывать украинские наступления. Потом, возможно, если это будет более или менее удовлетворительно сделано, тогда, они начнут думать о своем продвижении и, возможно, будет введен в бой и 3-й корпус", - отметил он.

Гендельман добавил, что создание новых резервов займет много времени.

"В свое время приказ был, чтобы каждый из четырех военных округов России создал на своей территории такой корпус. Пока что создан лишь один и то не совсем полного состава. Посмотрим. Такими темпами у них займет это очень много времени – создать дополнительные резервы достаточного размера, чтобы речь могла идти о каких - то больших наступлениях", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что война в Украине продлится и в следующем году, а россиян снова может заинтересовать Киев.

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