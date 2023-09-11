Также было уничтожено шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 35 БПЛА оперативно-тактического уровня.

За сутки силы обороны Украины уничтожили еще 580 российских захватчиков и собрали хороший урожай из вражеской техники, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 11 сентября, ориентировочно составили около 269 тыс. 210 человек.

Также было уничтожено немало вражеской техники противника, в частности: танков ‒ 4 тыс. 560 (+6) единиц, боевых бронированных машин ‒ 8 тыс. 767 (+12), артиллерийских систем – 5 тыс. 839 (+28), РСЗО – 760, средств ПВО ‒ 512 (+3), самолетов – 315, вертолетов – 316, БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 тыс. 628 (+35), крылатых ракет ‒ 1 тыс. 455, кораблей/катеров ‒ 19, автомобильной техники и автоцистерн – 8 тыс. 370 (+32), специальной техники ‒ 877 (+5).

Видео дня

Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам

Как сообщал УНИАН, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по восьми артиллерийским средствам противника.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: