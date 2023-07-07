В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.

В ночь на 7 июля 2023 года российские оккупационные войска атаковали иранскими ударными дронами"Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

Всего Воздушными силами зафиксированы пуски 18 "Шахедов".

В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.

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В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами ВСУ уничтожено 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Атака дронов в ночь на 7 июля - главное

Российские оккупационные войска 7 июля атаковали Украину дронами типа "Shahed". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Всего было зафиксировано три волны пусков. Из-за этого тревогу объявляли в южных областях, местные телеграм-каналы писали о работе ПВО.

Удары России по Украине - последние новости

В ночь на 6 июля 2023 года во время масштабной воздушной тревоги россияне нанесли кровавый удар "Калибрами" по Львову. Обломки российской ракеты упали на жилой дом. Всего три ракеты попали по Львову. Была разрушена одна из подстанций и жилой дом. В результате атаки ранены десятки человек, уже 10 погибших.

Кроме того, в тот день враг нанес 57 авиационных ударов, 4 из которых - иранскими ударными БПЛА типа "Shahed". Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО.

Также оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

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