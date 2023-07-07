Россияне запустили дроны из Приморско-Ахтарска.

Российские оккупационные войска атакуют Украину дронами типа "Shahed". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

О пусках вражеских беспилотников в Воздушных силах ВСУ сообщили в 22:15 6 июля. Россияне запустили дроны из Приморско-Ахтарска в направлении Азовского моря. Всего было зафиксировано три волны пусков. Из-за этого тревогу объявляли в южных областях, местные телеграм-каналы писали о работе ПВО.

Около часа ночи глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что "минимум 1 мопед" летит на Николаев. Впоследствии он сообщил, что дрон "пошел" в сторону Очакова.

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В 01:29 в ВС ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Киевской области.

В 01:47 Виталий Ким сообщил, что тот дрон, что пошел на север, "вышел из области в направлении Кривого Рога. Еще 1 пара новых мопедов со стороны Кинбурна залетели".

По состоянию на 01:58 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

В 02:05 Ким сообщил, что дроны летят на север. Один из них – в 5 километрах от Николаева.

Чуть позже в Херсонской области объявили отбой воздушной тревоги.

В 02:17 глава Николаевской ОВА заявил, что два дрона пролетели Николаев.

"Летят на север/северо-восток. Николаев может спать. Новых запусков не фиксировали. ВСУ работают", – говорится в сообщении.

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Атаки РФ по Украине

Ночью 6 июля в Украине объявляли масштабную тревогу из-за пусков российскими оккупантами ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. Во время ракетного удара во Львове раздавались громкие взрывы.

Уже после отбоя глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне ударили ракетой по жилому дому. По состоянию на 6 утра уже было известно о трех погибших в результате атаки. Днем под завалами обнаружили еще больше жертв удара. Сообщалось, что российская ракета убила в общей сложности шесть человек.

Ночью 7 июля во Львовской ОВА сообщили, что из-под завалов достали тело еще одной женщины. Таким образом, число погибших возросло до семи. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома.

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