В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка, взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.

Российские оккупанты нанесли удар по Угледару Донецкой области, в результате взрыва погибли супруги.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram-канале. Отмечается, что сегодня, 2 сентября, российская армия осуществила, вероятно, авиационный удар по Угледару, в эпицентре попаданий оказалась жилая застройка.

"В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена. Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора проинформировали, что взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Россия обстреливает гражданское население Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 сентября, в результате обстрела российскими оккупантами середины-Буды на Сумщине погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов, который вместе с коллегами как раз документировал последствия предыдущих разрушений, нанесенных РФ.

В августе в результате террористических ударов России по жилому дому в Покровскую в Донецкой области погибли девять человек.

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