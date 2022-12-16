Российские сооружения не изменились со времен Второй мировой войны.

Россия возвращается к ведению позиционной войны в Украине. Оборонительные сооружения оккупантов возводятся по методикам Второй мировой войны. Они уязвимы для непрямых ударов современным высокоточным оружием.

Такими выводами поделились эксперты британской разведки в свежем традиционном отчете о войне в Украине. В нем сказано: "Как показывают снимки, в последние недели российские войска продолжали тратить значительные усилия на строительство обширных оборонительных позиций вдоль линии фронта. Вероятно, приоритетным для них является северный сектор вокруг города Сватово".

Эксперты отметили, что вражеские сооружения строятся по принципам Второй мировой войны. Вероятнее всего, они уязвимы для ударов современным высокоточным оружием.

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"Строительство крупных оборонительных линий является еще одной иллюстрацией того, что Россия возвращается к позиционной войне, от которой в последние десятилетия в значительной степени отказалось большинство современных западных армий", — подытожили в британской разведке.

Оккупанты строят защитные укрепления

Ранее в британской разведке сообщали, что в районе Сватово выкопана система траншей общей протяженностью 60 километров. При этом глубина обороны рашистов остается под вопросом.

Возле Мелитополя оккупанты тоже пытаются выстраивать защиту. Они выселили людей в селе Поляновка и свезли туда бетонные плиты.

По данным украинской разведке, укрепленные районы возводятся даже в Крыму. Их организовывают на севере временно оккупированного полуострова, неподалеку от Джанкоя.

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