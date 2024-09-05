Россияне оттянули силы из некоторых мест, где нам угрожали сложности, поскольку у нас не хватало оружия, отметил президент.

Идет война в Украине, и россияне перебросили в Курскую область около 60 тысяч военных. Идея операции на Курщине и заключалась в том, чтобы оттянуть российские силы на их же территорию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News. "Мы не увеличивали для Курской операции количество военных. Там была в другом идея. То есть, это идея и одна из целей в Курской области. Это взыскание российских войск в их точку, на их территорию. Сейчас я уже могу это коммуницировать, потому что они стянули там на сегодня около 60 тысяч", - сказал глава государства.

По его словам, россияне оттянули силы из некоторых мест, где нам угрожали сложности, поскольку у нас не хватало оружия. "В какой-то момент этой "дыры" поставки (оружия) у нас применение оружия было один к 12. Именно в артиллерии - один наш снаряд на 12 российских снарядов. Они оттянули силы из Запорожской области, Херсонской области, но они не оттянули силы от Покровска. Да, на Покровске очень сложно. Но удары - не один к 12, а один к трем. У нас увеличилось количество оружия? Нет. Или у них уменьшилось? Да, потому что перетянуты те или иные силы и те или иные средства", - пояснил президент.

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Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский заявил, что все определенные для Курской операции задачи реализуются. Также он выразил благодарность военным, которые привлечены.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов сказал, что сейчас российские захватчики суют на Покровск с фланга Селидово. По его словам, враг отвлекает внимание на Селидово, поэтому бросать на Покровск такое количество войск уже не может.

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