Сейчас враг отвлекает внимание на Селидово, поэтому бросать на Покровск такое количество войск уже не может, отметил Сазонов.

В последние дни в западных СМИ появились заголовки о приближающейся потере Покровска Донецкой области. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов прокомментировал эти статьи и оценил, способна ли РФ сейчас захватить Покровск.

"Писать статью, начиная со слов "возможно, будет так, а возможно, иначе", то так можно писать о чем угодно. Представьте, если бы мы с вами писали статью, например, о событиях сейчас в Судане или в Сомали. Мы не очень владеем ситуацией, для нас это не очень принципиально. Я тоже видел эти заголовки и статьи, в которых говорится о том, что якобы когда враг захватит Покровск, то он может пойти на Запорожье и Днепр. Однако у россиян нет таких ресурсов. Мы видели, как это происходило два месяца, полгода назад, сколько было ресурсов, техники, возможностей, что оккупанты могли наступать на нескольких направлениях одновременно", – пояснил он в интервью "24 каналу".

По его словам, сейчас российские захватчики суют на Покровск с фланга Селидово. Враг отвлекает внимание на Селидово, поэтому бросать на Покровск такое количество войск уже не может.

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"Они сужают линию наступления, сужают направление, потому что если ты не обеспечишь фланги, то тебя отрежут просто. Сейчас, отвлекаясь на Селидово, россияне вынуждены уже не так давить на сам Покровск. До Покровска остается примерно еще километров 10 и еще рано предполагать, что будет после того, как враг возьмет Покровск. Россияне возьмут Покровск? Кто-то убежден? Я, например, вообще не убежден", – продолжил Сазонов.

Военный подчеркнул, что Покровск и Мирноград – это агломерация. До полномасштабного вторжения РФ в Украину там проживало почти 100 тысяч человек.

"Это больше Авдеевки или Бахмута. Тех ресурсов, что раньше, у врага уже нет. Оккупанты уже с Часового Яра технику перебрасывают на Покровск. Бросают, кого могут. Но Курск тоже оттянул резервы. С Покровска на Курск они никого не перебрасывают, разве, возможно, отдельные роты. Ребята видели по шевронам у пленных, что некоторые роты отдельно перебрасывают. Может для дезинформации или по каким-то другим причинам", – добавил он.

Сазонов также отметил, что сейчас оккупанты делают ставку на Покровск.

"Захват Донецкой области и Покровска – это приоритетное направление именно потому, что здесь у них что-то получается. Но ресурсов у них нет. Противник продвигается только потому, что мы тоже не в лучшем виде. Нам тоже трудно, мы очень истощены, поэтому у них есть продвижение. Но это уже не борьба бригад, которые полны сил, а борьба тех, кто устал. Поэтому я не уверен, что оккупантам удастся взять Покровск. Дойти до него, обстреливать, сравняться с землей – да. Поэтому очень правильно, что начали эвакуировать гражданских", – считает военный.

Однако, по мнению военного, взять Покровск россиянам будет очень трудно.

"Я считаю, что без дополнительных ресурсов это невозможно. А дополнительных ресурсов им взять негде, потому что ослаблять сейчас Торецк, Запорожье, Херсон они тоже не могут, оттуда, кого могут, берут на Курск. Всю аналитику я воспринимаю крайне осторожно, ведь ее должны делать военные, а не редакции. Из далекой страны, офиса, где есть кондиционер, всегда есть электричество, куда не прилетает, рядом нет боевых действий, – все воспринимается немного по-другому, чем есть в реальности. У меня больше доверия к украинским СМИ", – подчеркнул Сазонов.

Кроме того, он не исключает утечки информации со стороны тех, кто работает против Украины в информационном пространстве.

"К тому же я не исключаю, что есть утечка информации, которую делают те, кто работает против нас в информационном пространстве, дискредитируя Курскую операцию, командование, чтобы нести раздор, забрасывать тезисы, что мы якобы сливаем Донбасс ради Курска, чтобы деморализовать боевой дух. И без этого мотивированных бойцов, как в 2022 году, уже не так много, а враг пытается этим работать", – констатировал Кирилл Сазонов.

Война в Украине: ситуация на Покровском направлении

С начала суток, 4 сентября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло уже 164 боевых столкновения с противником. Такие данные приводит Генштаб ВСУ.

Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях. Только на Покровском направлении враг 49 раз пытался вклиниться в украинскую оборону.

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