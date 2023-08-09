В частности, в базу розыска россияне решили внести командующего Силами ТрО ВСУ Игоря Танцюру.

В России решили объявить в "розыск" бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, командующего силами ТрО ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру и бывшего командующего ОК "Восток" генерал-лейтенанта Александра Красноока.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. В базе российского МВД отмечается, что экс-министра Загороднюка разыскивают "по статье Уголовного кодекса РФ". Однако там почему-то забыли сказать, по какой именно статье.

"Кроме того, в розыск по уголовной статье объявлен бывший первый замкомандующий операцией Объединенных сил – начальник Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Танцюра, а также бывший командующий оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александр Красноок", – говорится в материале пропагандистского СМИ.

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Ранее Следственный комитет РФ выдвинул Загороднюку, Танцюре и Краснооку заочное обвинение якобы "в преступлениях против мирных жителей".

Отметим, что Загороднюк возглавлял Министерство обороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года. В то же время Игоря Танцюру, который сейчас является командующим Сил ТрО ВСУ, россияне уже не раз объявляли "погибшим".

РФ объявляет в "розыск" украинских генералов – другие новости

В мае 2023 года РФ объявила в "розыск" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. В то же время там не стали указывать, по какой именно статье разыскивают украинских генералов. Отметим, что перед этим россияне заочно выдвинули Залужному и другим генералам обвинения в якобы "обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

Тогда же появилась информация об объявлении россиянами в "розыск" командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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