В частности, он договорился с испанским коллегой об использовании их танков Leopard во время учений.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что ростки относительно танковой коалиции появились еще во время его общения с испанской коллегой Маргаритой Роблес.

Во время совместной пресс-конференции Резников заявил, что именно тогда возникла идея как заставить Германию прекратить колебаться относительно передачи танков.

"У меня есть секрет, некий инсайд, и теперь могу его рассказать. История была такая: немецкое правительство на тот момент еще не приняло решение о предоставлении согласия дать нам Leopard, они политически сильно колебались", - вспоминает министр.

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По словам Резникова, он договорился с Роблесом использовать испанские Leopard на полигонах в Латвии для подготовки воинов Вооруженных сил Украины.

"Мы договорились это сделать и я имел возможность обратиться к немецкому министру госпоже Ламберхт, чтобы поставить ее в ситуацию, что надо принимать решение. С этого момента немецкие коллеги поняли, что мы не остановимся и надо принимать решение о согласии на тренинговые программы, а позже и образование танковой коалиции с Leopard", - отметил он.

Танки для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, Германия уже передала Украине 18 танков Leopard 2.

По данным аналитиков, ВСУ уже получил десятки различных танков, но еще ожидаются поставки из Швеции, Канады, Испании, Финляндии и Португалии.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что страны-члены НАТО хотят передать Киеву два батальона из Leopard 2 и четыре батальона из Leopard 1. в целом Украина получит всего 160 боевых машин.

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