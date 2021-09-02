Резников напомнил о Будапештском меморандуме, участниками которого являются США и Британия.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников назвал Минские соглашения "мертвой историей", но подчеркнул необходимость "сохранить этот канал коммуникации".

Об этом он рассказал в интервью изданию Лига.нет.

На вопрос, есть ли в Минских договоренностях хоть какие-то перспективы, политик ответил:"Там не может быть принято решение о прекращении войны с россиянами, вообще".

Резников подтвердил, что такой формат коммуникации "пустой трек".

Читайте такжеБоевики включили гимн России в школах оккупированного Донецка на 1 сентября (фото, видео)"Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но здесь есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть он и слабоват. Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться", – отметил вице-премьер.

Этот канал, добавил Резников, должны сохранить ради освобождения украинских пленных из ОРДЛО, в частности из тюрьмы боевиков "Изоляция", где находятся более 200 граждан Украины.

"Вопрос не в формате, – подчеркнул политик. – А в том, о чем говорить. Ну, будут США пятым лидером в Нормандии – что дальше? Должна быть какая-то наполненность. Пока россияне не выполнили даже те обещания, которые Путин давал на саммите в 2019 году в Париже".

Резников напомнил о Будапештском меморандуме, участниками которого являются США и Британия.

"Почему бы не начать там вести консультации? Пригласив туда Германию и Францию", – предлагает Резников.

В ночь на 20 сентября 2014 года в Минске был принят меморандум о прекращении огня, остановке на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности в Украине.

На саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Документ, который еще называют "Минск-2", подписала контактная группа в составе представителей Украины, России и самопровозглашенных "народных республик".

Однако Россия и ее наемники постоянно нарушают достигнутые договоренности, из-за чего Киев ищет другой путь дипломатического решения войны на востоке.

Автор: Яна Ставская