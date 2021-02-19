В частности, по этому поводу будет осуществляться подготовка нового заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что сегодня на заседании СНБО решено пересмотреть пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на брифинге по результатам сегодняшнего заседания СНБО.

Он сообщил, что сегодня первым вопросом повестки дня заседания была ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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"К большому сожалению, в последнее время фиксировалось резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня, активизация диверсионной и снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, погибают украинские военные, и все это требовало немедленного реагирования руководства государства", - заявил Данилов.

Он сказал, что члены СНБО заслушали доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерал-полковника Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Минобороны полковника Кирилла Буданова и председателя Службы внешней разведки, генерала Валерия Кондратюка.

"Информация очень тщательно была подготовлена... Все члены СНБО обсуждали этот вопрос. Решение по этому вопросу является закрытым, и поэтому оно является тайным", - отметил Данилов.

"Единственное, что могу сказать, ситуация возврата к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривался пять сценариев (реинтеграции Донбасса - УНИАН)... Сейчас эти пять сценариев будут подниматься и соответствующим структурам и должностным лицам дано указание президентом Украины пересмотреть эти вещи, и при необходимости делать в новой редакции новые поправки. Наши военные в любой момент готовы к закрытому заседанию, в случае необходимости, по этому поводу", - заявил Данилов.

Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Хомчак и другим высоким чинам держать этот вопрос на контроле.

"Они сейчас возвращаются к этому решению, делают анализ ситуации, которая состоялась после 5 декабря 2019 года, и готовят новое заседание СНБО по этому поводу", - добавил Данилов.

5 сценариев реинтеграции Донбасса: что известно

28 ноября 2019 года Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

В офисе президента 3 декабря 2019 года утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

7 декабря 2019 года Совет национальной безопасности и обороны на закрытом заседании утвердил один из сценариев реинтеграции Донбасса. Тогда секретарь СНБО не раскрыл детали, что это за сценарий и его условия, ссылаясь на закрытый режим заседания. "Сценарий реинтеграции касается возвращения оккупированных территорий в Украину", - сказал он. По словам Данилова, сценарии имеют свои "производные". А окончательный результат будет зависеть от условий, достигнутых на "нормандском саммите".

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Автор: Виталий Саенко