Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российские оккупационные войска усиленно возводят фортификационные сооружения вблизи Мариуполя, украинская разведка за этим следит.
"Они везде работают системно над фортификациями и готовятся к различным сценариям действий Сил безопасности и обороны, это понятно, и мы это отслеживаем", - сказал Юсов в комментарии Укринформу.
Отвечая на вопрос означает ли это подготовку врага к отражению наступления Сил обороны, спикер отметил: "К такому сценарию также".
Ситуация возле оккупированного Мариуполя
Партизаны из "АТЕШ" сообщили, что уже совершили вторую диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и оккупированный Мариуполь.
На этот раз участники движения сожгли релейный шкаф на железной дороге возле населенного пункта Шахты, говорится в сообщении движения.
Как отметили в "АТЭШ", железнодорожная магистраль используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.
Ранее во временно оккупированном Мариуполе в результате "хлопка" была повреждена база российских захватчиков.
Об этом сообщил Мариупольский горсовет. "По предварительной информации, в результате сегодняшних обстрелов, в оккупированном городе было попадание в базирование оккупантов. Повреждено до 5 единиц техники. Также было повреждено ПВО захватчиков", - говорится в сообщении.