Россияне могут готовиться к отражению наступления ВСУ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российские оккупационные войска усиленно возводят фортификационные сооружения вблизи Мариуполя, украинская разведка за этим следит.

"Они везде работают системно над фортификациями и готовятся к различным сценариям действий Сил безопасности и обороны, это понятно, и мы это отслеживаем", - сказал Юсов в комментарии Укринформу.

Отвечая на вопрос означает ли это подготовку врага к отражению наступления Сил обороны, спикер отметил: "К такому сценарию также".

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Ситуация возле оккупированного Мариуполя

Партизаны из "АТЕШ" сообщили, что уже совершили вторую диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и оккупированный Мариуполь.

На этот раз участники движения сожгли релейный шкаф на железной дороге возле населенного пункта Шахты, говорится в сообщении движения.

Как отметили в "АТЭШ", железнодорожная магистраль используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.

Ранее во временно оккупированном Мариуполе в результате "хлопка" была повреждена база российских захватчиков.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет. "По предварительной информации, в результате сегодняшних обстрелов, в оккупированном городе было попадание в базирование оккупантов. Повреждено до 5 единиц техники. Также было повреждено ПВО захватчиков", - говорится в сообщении.

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