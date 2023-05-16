Речь идет о скандале со сдачей в плен 277 военнослужащих 501 ОБМП. Выяснилось, что их обманом заставили отказаться от обороны города.

Подозрение в госизмене получил один из руководителей 501 отдельного батальона морской пехоты, из-за которого 277 военных оказались в плену россиян.

Предатель находился в сговоре с россиянами и уговорил командира сдать оборону и личный состав, защищавший Мариуполь. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Как отметили в ГБР, до конца февраля 2022 года военнослужащие этого батальона осуществляли оборону города Мариуполь.

Видео дня

"В апреле этого же года пропагандистские средства массовой информации РФ распространили информацию, что вроде бы морпехи 501 отдельного батальона морской пехоты добровольно сдались в плен в окруженном Мариуполе. Следствие установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП предал присягу и перешел на сторону врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предатель находился в сговоре с россиянами и уговорил командира сдаться, пользуясь тяжелой ситуацией в которой оказались силы обороны в Мариуполе.

"Он побудил командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "ДНО". Военных ввели в заблуждение, и поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен", - пояснили в ГБР.

После выяснения всех обстоятельств правоохранители закрыли производство в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по подозрению в дезертирстве, что дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов относительно выплат их родственникам.

По данным следствия, позже предатель продолжил работать на врага и после диверсии в Мариуполе.

Он переехал в родной Бердянск Запорожской области, где снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону россиян и за вознаграждение предоставлять ему сведения о размещении сил и средств обороны Украины.

Правоохранителям известно по крайней мере о трех таких случаях в течение апреля-июня 2022 года.

Следовательно, начальнику вещевой службы тыла 501 ОБМП ВМС Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), за что ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сейчас правоохранители пытаются установить всех причастных к преступлению лиц, досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

Завод "Азовсталь" был последним форпостом обороны Мариуполя

Как сообщал УНИАН, в мае 2022 года из катакомб "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали всех гражданских. В то время этот завод оставался единственным местом, которое удерживали украинские защитники и защитницы, ценой собственных жизней.

После эвакуации гражданских российские войска не прекращали попыток захватить "Азовсталь".

Вечером 16 мая командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение Высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории завода защитников Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: