Также повреждено 14 единиц вражеской техники.

За прошедшие сутки на Таврическом направлении ликвидированы почти две роты россиян и повреждены 14 единиц техники врага.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме того, россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

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В частности, за сутки враг 18 раз атаковал украинские позиции на этом направлении, однако успеха не имел и вынужден был отойти.

"Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА. В целом, на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 352 обстрела", - рассказал командующий.

По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 789 огневых задач на этом направлении, речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

По данным командования, потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Кроме того, украинские защитники и защитницы уничтожили и повредили 14 единиц военной техники противника: одну боевую машину пехоты, два беспилотника "Supercam", два БПЛА "Zala", одну боевую бронированную машину, минометы калибра 120 мм, бронетранспортер, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-м", зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска" и инженерная техника.

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По данным Генштаба, оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, а основные усилия сосредотачивают на попытках штурмов и атак в районах Бахмута и Марьинки.

За прошедшие сутки, 2 мая, украинские защитники уничтожили еще 520 российских террористов. Так, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировано уже более 191 тыс. 940 оккупантов. Также уничтожено более 3,7 тыс. вражеских танков, почти 7,2 тыс. боевых бронированных машин, более 2,9 тыс. артиллерийских систем, около 2,5 тыс. беспилотников оперативно-тактического уровня и тому подобное.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, по данным Вашингтона, "потери РФ за зиму достигли 100 тысяч военных, из которых 20 тысяч были убиты". Хотя Кремль эти цифры официально отрицает.

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