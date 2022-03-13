24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

Европа и НАТО допустили ошибку в отношении Украины, не давая ей стать членом НАТО.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine.

"Для Европы, для НАТО, для Запада было ошибкой держать открытую дверь для Украины и в то же время говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. Украина чувствовала себя в ловушке между двух огней. С одной стороны, ее поощряют работать в направлении демократии и свободы и смотреть на Запад, с другой стороны, ей не разрешали присоединиться. Мы обещали защиту от России, но не хотели видеть Украину как партнера НАТО; мы осудили аннексию Крыма как нарушение международного права, но построили "Северный поток-2"; мы хотели, чтобы Украина защищала себя – и, таким образом, безопасность Европы – но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия. Мы должны признать, что мы в своей позиции были непоследовательны", - заявил Хабек.

Говоря о том, можно ли было предотвратить войну в Украине, Хабек отметил: "Если сейчас посмотреть назад, то есть много моментов, которые теоретически можно было бы сделать по-другому. Каждый привел бы к другому сценарию".

Говоря о том, будет ли выполнена просьба Украины закрыть небо, он отметил: "Германия делает то, что может, но по уважительным причинам воздерживается от того, чтобы стать участником самой войны. Тогда у нас был бы другой сценарий, тогда НАТО и Россия были бы в состоянии войны".

Война против Украины: