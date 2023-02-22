Воздушным силам необходимо усиливаться и ожидать возвращения украинских воинов с учений.

Российские оккупанты не смогли погрузить Украину в блэкаут своими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре в зимний период. Теперь враг может изменить тактику, поэтому летом стоит готовиться к ударам по другим объектам.

"Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", – отметил в интервью NV представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Украина уже проходила весенний и летний периоды войны в 2022 году. Представитель Воздушных сил предположил, что ничего не изменится, однако у врага будут проблемы с личным составом, поскольку мобилизованных надо обучать, а за месяц Россия потеряла в Украине такое число военных, которое сопоставимо с количеством личного состава армии средней страны Европы.

Видео дня

В то же время Игнат предупредил, что Украине стоит готовиться к ударам оккупантов по другим важным объектам. По его мнению, враг может бить ракетами по транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям.

"Поэтому Воздушным силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов с учений. А вместе с ними и на прибытие средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot. Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ними приоритетные направления от ударов, в частности, баллистическими ракетами", – заключил Игнат.

Ракетные удары РФ по Украине

Россия начала использовать нестандартные методы нанесения воздушных ударов по территории Украины. Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что россияне начали наносить ракетные удары ночью.

Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что российское военное командование стало чаще прибегать к ограниченным ракетным ударам вместо прежних массированных залпов.

При этом в самой России новостные агрегаторы призывают наносить удары по электрической инфраструктуре, поддерживающей украинские атомные электростанции (АЭС).

Вас также могут заинтересовать новости: