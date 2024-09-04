Известно, что в результате российской атаки во Львове погибли 7 человек и более 30 пострадали, а в Кривом Роге - пострадали 5 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский воздушный террор против Львова и Кривого Рога.

"Российские ракеты против наших городов и людей. По состоянию на сейчас из-за удара по Львову погибли 5 человек (7 по состоянию на 9:19, - УНИАН), среди них ребенок - девочка 14 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали", - отметил Зеленский в Telegram.

Президент добавил, что во Львове в результате российской атаки повреждены обычные жилые дома, школы, медицинские учреждения.

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"Из-за российской атаки против Кривого Рога пострадали 5 человек. Есть разрушения домов и гражданской инфраструктуры", - сообщил глава государства.

Как отметил президент, на местах работают спасательные службы и делают все необходимое для ликвидации последствий атаки. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

"Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", - подчеркнул Зеленский.

В МВД добавили, что спасатели продолжают поиски и разбор завалов во Львове. По последним данным, ранены около 40 человек.

"Повреждено около полусотни многоквартирных и частных домов повреждено. Работники ГСЧС уже спасли 12 человек. Работают психологи, развернут оперативный штаб. Полиция принимает заявления от пострадавших жителей, проверяет, нет ли пострадавших в соседних домах. В случае необходимости будут развернуты Пункты Несокрушимости", - говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что трое из семи погибших - дети.

Как отметили в МВД, в Кривом Роге россияне попали по гостинице. В результате этого пострадали по меньшей мере 5 человек, среди которых 10-летний ребенок. Здание частично разрушено. Также повреждены и жилые дома рядом.

Ракетная атака на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, российские захватчики выпустили ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также сообщалось о взлете российских самолетов Ту-22М3 и МиГ-31К. Кроме того, россияне запускали ударные беспилотники.

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