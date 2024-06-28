По словам эксперта, армия РФ теряет много живой силы на этом направлении.

Работинский выступ для российских оккупантов является более информационным поводом, чем стратегической целью. Об этом заявил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире "Эспрессо".

"Относительно трассы, которая пролегает возле Токмака, у нас есть средства, которые могут туда доставать, если мы захотим. Поражения наносятся, как только есть возможность - скопление, сосредоточение, логистика и тому подобное. То есть здесь надо действовать в зависимости от приоритета. Работинский выступ для россиян является более информационным поводом. Они отметили, что надо срезать Роботинское выступление любой ценой", - подчеркнул аналитик.

По его словам, можно увидеть, сколько жизней отдают оккупанты, чтобы информационно показать свои результаты контрнаступательных действий.

"Это их посыл, - бестолково класть своих людей, чтобы в новостях потом рассказать об этом. Но у ВСУ есть средства, которые могут наносить поражения", - заверил Погорелый.

Эксперт добавил, что в целом ситуация на южном фронте, вблизи Работино, осталась без изменений, это сплошная "серая зона".

"Это сплошная динамическая зона, где враг пытается постоянно лезть атаками, даже по несколько человек из пехоты, закрепляться в руинах, которые они сравняли с землей. Там очень сложно где-то спрятаться. ВСУ сразу ищут их дронами, наносят поражение и уничтожают. Погоня от украинских дронов, сосредоточение сил, накопление, попытки продвигаться в районе Работино - происходит постоянно", - объяснил аналитик.

По словам Погорелого, армия РФ пытается продвигаться не только в районе Работино, но и возле Новопетровки и Вербового.

"Они пробуют там выискивать какие-то слабые места. Обычно своим количеством они имеют определенные продвижения. Все зависит от того, сколько у них сил осталось. Судя по тому, сколько всего они накопили, остались у них не мало. Поэтому нашим военным там очень сложно", - отметил он.

Ситуация вокруг Работино - последние новости

В начале июня заместитель командира 65 отдельной механизированной бригады Тарас Михальчук заявил, что Работино, как населенного пункта, нет. По его словам, это просто прямой участок.

"Мы оборону держим в окопах, домов как таковых уже нет. А когда-то здесь школа была, до ста домов, церкви не было, она в Новопокровке (10 км к северо-востоку от Работино - УП), где сейчас враг. Такое маленькое село. Работино не захвачено, оно в "серой зоне", там и наши силы есть, и их", - рассказал он.

Также сообщалось, что ГУР установило личности россиян, которые расстреляли украинских защитников вблизи Работиного. Отмечается, что эпизод казни зафиксирован на видео: четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь лицом вниз и в упор расстреливают.

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