Сейчас Лукашенко и его генералы пытаются избежать участия в войне.

Россия давит на Беларусь, чтобы та открыла второй фронт на севере Украины. В то же время непризнанный президент Беларуси избегает вступления в войну.

Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.

По словам эксперта, белорусы готовят определенное количество военных к возможному вторжению, но "делают все возможное и невозможное для того, чтобы не войти в эту активную фазу боевых действий".

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"Хотя Путин давит, очень серьезно давит. Сопротивление очень серьезное и у белорусского народа, и у армии. Но это диктатура, и мы понимаем, что она может соответствующим образом сработать. На текущее время наша разведка и союзники показывают, что сил у них недостаточно. У них нет опыта. Там есть отдельные части специальной бригады, которые проходили подготовку совместно с российскими, и они финансово обеспечивают их и подкармливают Лукашенко, но этого не хватает для того, чтобы серьезно действовать. Потому что там очень сложная местность для ведения боевых действий", - заявил Романенко.

По имеющимся на сейчас данным, Беларусь может привлечь от 8 до 15 тысяч военных. Хотя белорусам будет крайне тяжело наступать, ведь они "не обстреляны". Военных СБ могли бы смешать с россиянами, которые уже имеют опыт ведения боевых действий, но эксперт считает это маловероятным, ведь такие россияне уже задействованы в боевых действиях на востоке и юге Украины.

"Других резервов у них фактически нет, а те, которые набираются в Российской Федерации, – это неподготовленный личный состав, слабо обученный, и его эффективность соответствующая. Хотя военные должны просчитывать все варианты, планы готовиться, и это делается, идет работа по формированию оборонительных рубежей на севере нашего государства, идет подготовка территориальной обороны на этом направлении и так далее", - сказал Романенко.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что РФ вербует граждан Беларуси, чтобы те принимали участие в полномасштабной войне против Украины. Также он высказался относительно вероятности повторного наступления на север нашей страны.

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