За плечами Абу Мохаммада аль-Джолани есть довольно противоречивый опыт сотрудничества с Аль-Каедой, но он уверяет, что это уже в прошлом.

Со свержением режима Башара Асада в Сирии наступит мир, и Запад не должен бояться прихода повстанцев к власти в этой стране. Об этом заявил Абу Мохаммад аль-Джолани, лидер повстанческого движения Хайят Тахрир аш-Шам, которое было главной ударной силой контрнаступления повстанцев в последние дни.

"Их (западных стран) страхи излишни. Сирия будет отстроена. Страх был из-за присутствия режима. Страна движется к развитию и реконструкции. Она идет к стабильности. Люди истощены войной. Поэтому страна не готова к другой [войне] и не скатывается в другую", - заявил он в комментарии британскому каналу Sky News.

Аль-Джолани подчеркнул, что люди в Сирии "истощены" годами войны, как и сама Сирия была доведена до опустошения из-за коррупции и жадности семьи Асадов.

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Говоря о союзниках свергнутого режима - Иране и России - он отметил, что бывшие "колонизаторы" не смогли взять Сирию под контроль.

Смена власти в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, в России подтвердили, что предоставили убежище свергнутому сирийскому диктатору Башару Асаду. Там отметили, что Кремль не собирается отдавать его в руки правосудия. Москва собирается и в дальнейшем поддерживать сирийского диктатора, чей режим обвиняют в массе военных преступлений, включая применение химического оружия против гражданского населения.

Тем временем Израиль воспользовался моментом безвластия в Сирии и уничтожил сирийский военный флот во время операции прошлой ночью. Министр обороны Израиля заявил, что это была ликвидация стратегических угроз для его страны. Кроме того, войска Израиля закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

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