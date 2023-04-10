Путин превратился из наиболее влиятельного человека мира в подозреваемого преступника МУС.

Президент РФ Владимир Путин исчерпал свой временной лимит, а также совершил самую большую ошибку в своей жизни, напав на Украину.

"То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни - напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, время в полномасштабной войне в Украине играет на стороне тех, кто дорожит ценностями, не имеет страха и не отступает. Остальные факторы, по его мнению, имеют второстепенное значение. Все разговоры о том, что время якобы играет на стороне РФ, не стоят ничего.

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"Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, то ли когда "Запад устанет от Украины", то ли когда поможет Китай или когда выберут нового президента в США, то ли в Украине начнутся "голодные бунты", - добавил секретарь СНБО.

Как Путин может потерять власть

В начале апреля российский оппозиционер, полковник ФСБ Геннадий Гудков говорил, что Владимир Путин может стать жертвой своих же подчиненных - главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что Путина в РФ могут устранить те, кто недоволен войной.

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