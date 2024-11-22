Ирина Погорелая

Сингх отметила, что США предоставили противопехотные мины Украине, поскольку "поле боя и борьба изменилась".

Противопехотные мины, предоставленные США, ВСУ будут использовать только на украинской территории.

Об этом заявила заместитель спикера главы Пентагона Сабрина Сингх. "Украинцы заверили нас, что будут использовать их только в Украине. Мы предлагаем различные типы мин", - сказала чиновница, отказавшись предоставить более подробную информацию.

Сингх отметила, что США предоставили противопехотные мины Украине, поскольку "поле боя и борьба изменилась", поэтому и Вашингтон меняет помощь.

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"Россия изменила свою тактику. Она не ведет наступление механизированными силами, а ведет их пехотой. Поэтому эти противопехотные мины и то, как их можно будет использовать на поле боя, будут нужны Украине", - детализировала Сингх.

Передача противопехотных мин от США

На днях президент США Джо Байден разрешил передачу ВСУ противопехотных мин. Украина уже давно просила их, чтобы разместить на передовой и сдержать наступления россиян.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, это поможет остановить пехотные штурмы россиян. Пентагон расценивает эту поставку одним из самых полезных шагов для замедления оккупантов.

Аналитики Defense Express также считают, что противопехотные мины позволят остановить "мясные штурмы".

Вчера международная правозащитная организация Amnesty International расценила поставку ВСУ противопехотных мин, как "опрометчивое решение".

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