При этом отмечается, что реальное количество погибших детей может быть намного больше.

С начала полномасштабной войны России против Украины, с 24 февраля 2022 года, в нашей стране погибли более 500 детей.

Об этом исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел сообщила в Twitter.

"Со времени обострения войны в феврале 2022 года, по меньшей мере 501 ребенок был убит", - подчеркнула Рассел.

Она уточнила, что это лишь подтвержденные данные ООН.

"Реальное число наверняка намного больше, и последствия для пострадавших семей невозможно представить", - добавила она.

В то же время, по официальной информации ювенальных прокуроров, в Украине от полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибли 467 детей и более 944 получили ранения различной степени тяжести.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 448, Харьковской – 275, Киевской – 127, Херсонской – 94, Запорожской – 88, Николаевской – 85, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66", - говорится в отчете Офиса Генерального прокурора.

В случае раненых Кэтрин Рассел тоже называет большее число. По данным ООН почти одна тысяча детей получила повреждения.

"Дети и семьи Украины платят наибольшую цену на этой войне", - добавила Рассел.

Дети страдают из-за войны России в Украине

В конце марта попавший в украинский плен оккупант рассказал о казни малолетнего ребенка. Россиянин застрелил 12-летнего парня.

Недавно оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области, в результате чего погиб младенец. Опекунов ребенка умоляли покинуть город, однако они решили остаться в населенном пункте.

В Украине в конце марта было принято решение о принудительной эвакуации детей из прифронтовых городов. 1 апреля в Славянске начался вывоз детей из населенного пункта. В случае отказа опекунов, их будут лишать соответствующих прав.

Вас также могут заинтересовать новости: