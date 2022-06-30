По словам Анджея Дуды, РБ уже оказывает поддержку России.

Беларусь вряд ли официально вступит в войну против Украины. Однако РБ уже оказывает поддержку Российской Федерации. Например, в стране лечат раненных оккупантов.

Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда во время саммита НАТО в Мадриде, куда он прибыл в четверг, 30 июня. Заявление главы Польши цитирует издание "Европейская правда" со ссылкой на своего корреспондента.

Сначала Дуда прокомментировал неофициальное участие Беларуси в войне против Украины. РБ с момента полномасштабного вторжения стала плацдармом для ведения боевых действий против нашей страны.

"Конечно, есть некоторая поддержка российской армии, российских войск с беларуской стороны. Беларуские больницы принимают российских военных, они получают там медицинскую поддержку", — сообщил президент Польши.

Затем Дуда высказался касательно официального вступления Беларуси в войну против Украины. Он не верит, что РБ пойдет на такой шаг.

"Я не думаю, что власти Беларуси и беларуское общество решат вступить в войну и поддерживают Россию в агрессии против Украины", — заявил Дуда, однако далее свою оценку президент не объяснил.

Напомним, по состоянию на конец июня Беларусь активно проверяет возможности по мобилизации в отдельных регионах. Недавно жители РБ начали массово получать повестки в военкомат. После явки и отметки призывников сразу отпускали домой. Эти действия проводились в рамках "учения по мобилизации".

Согласно данным от Генштаба, 28 июня Беларусь объявила военные сборы возле границы с Украиной. На Волынском и Полесском направлениях возможны провокации со стороны РБ.

По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Сейчас из страны массово вывозятся боеприпасы в Россию. А в случае подготовки к вторжению их количество, наоборот, старались бы нарастить.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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