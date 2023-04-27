Сейчас Эстония убеждает страны-члены НАТО, что Украине нужен позитивный сигнал относительно перспектив.

НАТО может стать гарантией безопасности Украины, но членство в Альянсе возможно только после завершения войны.

Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас после визита в Киев и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает ERR.

Как отметила Каллас, Зеленского больше всего беспокоят поставки боеприпасов и оружия, но также – вопросы вступления в НАТО и ЕС.

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"Они (украинцы - УНИАН) подали заявку, и НАТО должно ответить на эту заявку. Если мы говорим о предоставлении Украине каких-то гарантий безопасности, то единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, – это членство в НАТО", - сказала Каллас.

Премьер подчеркнула, что Эстония убеждает государства-члены НАТО в необходимости предоставить Украине четкую перспективу членства. Впрочем, это может произойти только после завершения войны.

"Со своей стороны мы пытаемся убедить союзников, почему такая четкая перспектива после окончания войны должна быть предоставлена Украине, чтобы эти сигналы были ясными. И, с другой стороны, мы говорим Украине, что они также должны сделать в своей риторике или действиях по убеждению, чтобы двигаться в этом направлении", – пояснила Каллас.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В тот же день Столтенберг заявил, что двери Альянса для Украины открыты, но сейчас внимание сосредоточено на поддержке защиты Украины от РФ.

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Киеве, что будущее Украины - это членство в Альянсе, но сейчас надо оказывать военную поддержку. По его словам, Украина должна взять верх в войне с Россией и сохранить государственную независимость и суверенитет.

Заявление Столтенберга о перспективах членства Украины в Альянсе вызвала возмущение у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, вице-спикер парламента страны Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО возможно якобы только после того, как Россия подпишет документ, которым подтвердит свое согласие на это. В МИД отреагировали жестко.

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